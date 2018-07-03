Киев, 3 июля, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В центре Киева неизвестный расстрелял мужчину, который через некоторое время скончался в больнице, сообщает 3 июля Facebook пресс-службы столичной украинской полиции.

Geoffrey Fairchild

По информации правоохранителей, убийца сделал несколько выстрелов из пистолета, а затем скрылся во дворах. Кроме того, сообщается о водителе автомобиля, который мог быть сообщником убийцы.

«Потерпевший скончался в больнице, у него многочисленные огнестрельные ранения, но окончательные выводы нам предоставит судебно-медицинская экспертиза», — сообщил начальник Управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранительными органами Киева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».