Киев, 3 июля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Верховная рада Украины поддержала закон, защищающий права детей, сообщили 3 июля в пресс-службе ведомства.

Закон предусматривает автоматический арест средств на счету у должника по алиментам. За неуплату алиментов в течение полугода и более, должнику грозит наказание в виде общественных работ от 120 до 240 часов. За повторное нарушение суд может назначить от 240 до 360 часов общественных работ, а в случае уклонения от работ, нарушителю грозит от 10 суток административного ареста до двух лет лишения свободы.

Также должники по алиментам не имеют возможности запретить выезд тяжелобольного ребенка или ребенка-инвалида за границу — второй родитель, с которым проживает такой ребенок, может самостоятельно вывезти его за границу на срок до месяца.

Депутаты увеличили штраф для родителей ребенка, совершившего преступление. Теперь он составляет более 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине участились случаи продажи родителями своих детей.

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