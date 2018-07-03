Екатеринбург, 3 июля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уничтожено 1698 кг яблок. Их происхождение так и не смогли установить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Россельхознадзора.

Яблоки

Известно, что документов на них не было. Таким образом, ни место производства, ни экологическую безопасность гарантировать было нельзя. Выявили этот товар на одной из плодоовощных баз города. И 2 июля уничтожили, смешали с землёй.

Отметим, подобные случаи уничтожения продуктов питания в России не являются редкостью. Уже почти четыре года действуют ответные санкции Российской Федерации. Они касаются запрета в том числе и на овощи и фрукты из стран Евросоюза, США и некоторых других.