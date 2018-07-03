Названы дата и место похорон экс-главы Гостелерадио СССР Леонида Кравченко
Москва, 3 июля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Бывший руководитель Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, бывший гендиректор ТАСС Леонид Кравченко будет похоронен 5 июля на Троекуровском кладбище в Москве.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сына журналиста Антона Ореха, церемония прощания состоится там же в 12:00.
Как передавало ИА REGNUM, советский и российский журналист Леонид Кравченко скончался накануне в возрасте 80 лет.