Москва, 3 июля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Бывший руководитель Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, бывший гендиректор ТАСС Леонид Кравченко будет похоронен 5 июля на Троекуровском кладбище в Москве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сына журналиста Антона Ореха, церемония прощания состоится там же в 12:00.

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский журналист Леонид Кравченко скончался накануне в возрасте 80 лет.