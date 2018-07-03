Премьер-министр Эфиопии провел переговоры с роботом
Аддис-Абеба, 3 июля, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел переговоры с роботом-гуманоидом по имени София, 3 июля передает агентство Associated Press.
Ritchie333
Робот София
София умеет распознавать лица и говорит на нескольких языках, в том числе на амхарском. Робот, изготовленный в Гонконге компанией Hanson Robotics, оснащен программным обеспечением, в разработке которого приняли участие граждане Эфиопии.
«Мы должны максимально использовать преимущества этой технологии, а также готовиться к устранению ее недостатков», — пояснил Ахмед.
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