Аддис-Абеба, 3 июля, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел переговоры с роботом-гуманоидом по имени София, 3 июля передает агентство Associated Press.

Ritchie333 Робот София

София умеет распознавать лица и говорит на нескольких языках, в том числе на амхарском. Робот, изготовленный в Гонконге компанией Hanson Robotics, оснащен программным обеспечением, в разработке которого приняли участие граждане Эфиопии.

«Мы должны максимально использовать преимущества этой технологии, а также готовиться к устранению ее недостатков», — пояснил Ахмед.

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