Киев, 3 июля, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Украина может выиграть экономическую войну с Россией, продавая Москве всё, кроме высоких технологий, заявил 3 июля депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала «112».

Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

В частности, Олег Барна призвал «залить Россию спиртом, водкой» и за счет этого экспорта стремительно развиться экономически.

«И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий», — заявил депутат Барна.

О каких «высоких технологиях» Украины идет речь, депутат уточнять не стал.

По его мнению, применяя такие методы борьбы с «агрессором», Украина будет расцветать, а Россия станет «индустриально деградировать».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине арестованы счета предприятия-монополиста «Укрспирт», что, по мнению части СМИ, может повлечь за собой разрушение всей украинской спиртовой промышленности.