США, 3 июля, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Стрельба во дворе начальной школы в американском городе Оверленд-Парк (штат Канзас) произошла в результате конфликта между рабочими, передаёт CBS News.

BenjaminNelan Стрельба

По данным полиции, между работниками строительной бригады произошла ссора, в ходе которой один из них открыл стрельбу по своим коллегам.

Сообщается, что злоумышленник скрылся с места преступления, а позднее угнал машину, угрожая оружием водителю. В настоящее время полиция ведёт его розыск.

Напомним, в результате инцидента пострадали два человека, оба находятся в тяжёлом состоянии. Детей в школе в момент произошедшего не было.