Тирана, 3 июля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Участники конференции по подводной археологии Албании предложили правительству балканской страны создать специальный музей для сохранения богатого исторического наследия, которое покоится на морском дне, 3 июля передает агентство Associated Press.

Затонувший корабль

Археолог Джеймс Гоулд, представитель RPM Nautical Foundation из американской Флориды, считает, что подобный «подводный музей» может иметь большую привлекательность для туристов.

По словам археологов, под водой у побережья Албании находится огромное количество исторических артефактов в результате кораблекрушений и морских боев начиная с VIII века до нашей эры и заканчивая Второй мировой войной.

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