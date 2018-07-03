Москва, 3 июля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Отличный матч мы увидим сегодня на стадионе «Спартак» в Москве. Встретятся сборные Колумбии и Англии. Большая игра — так бы я о нём сказал.

Mos.ru Стадион «Спартак»

В плей-офф англичане и колумбийцы выходили разными путями. Англичане, уверенно разобравшись с Панамой и Тунисом, обеспечили себе выход в 1/8 финала уже после двух туров. А вот в третьем туре тренер англичан Гарет Саутгейт выставил полурезервный состав — и он проиграл Бельгии. А ведь сыграй англичане вничью и выходили бы они на Японию. Впрочем, по тому, как японцы вчера играли с бельгийцами, были бы они лёгким соперником для англичан — вопрос. Тот матч, как информировало ИА REGNUM, закончился со счётом 3:2 в пользу сборной Бельгии.

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Колумбия же — команда с колоссальным потенциалом. Однако в плей-офф пробивалась она с трудом. Во многом из-за того, что в первом матче проиграла японцам 1:2, уже на пятой минуте матча остались вдесятером. Вывел же колумбийцев в плей-офф гол Йерри Мины Сенегалу. Надо сказать, что Мина, защитник «Барселоны», стал лучшим бомбардиром колумбийцев в групповом раунде. Странно, но у колумбийцев, несмотря на ударное — по именам — нападение, именно в этой линии есть серьёзные проблемы. Радомель Фалькао растерял голевое чутьё, а Хамес Родригес выступает с травмой.

Тогда на что уповать колумбийцам? Прежде всего, на стандартные положения, которые идеально исполняет Хуан Кинтеро. При этом важно сдержать быстрые английские фланги, где пашут бровку быстроногие Киран Триппьер и Кайл Уокер. Впрочем, не дать англичанам разогнаться — это главная задача колумбийцев в принципе. В защите южноамериканцы должны противопоставить взрывной Англии вязкий футбол, а в атаке максимально контролировать мяч, ни в коем разе «не обрезая». И, конечно, очень многое будет зависеть от того, сможет ли защита сборной Колумбии сдержать лучшего бомбардира ЧМ-2018 Гарри Кейна, уже забившего пять мячей на турнире. Ему будет противостоять защитник Давинсон Санчес. Любопытно, что и Кейн, и Санчес выступают за лондонский «Тоттенхэм», так что оба прекрасно знают манеру игры друг друга.

Однозначно сегодня мы увидим куда более яркий матч, чем тот, который состоялся часами ранее, когда, как писало ИА REGNUM, шведы с минимальным перевесом обыграли в Санкт-Петербурге швейцарцев.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

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