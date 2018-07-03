Кострома, 3 июля, 2018, 21:09 — ИА Регнум. В 2018 году в Костроме обещают отремонтировать 15 улиц, сообщает Kostroma.today. На данный момент ремонт проходит на 11 улицах города.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Ремонт дороги

Заменяют асфальт на улицах: Стопани, Героев, Водяная, 2-ая Волжская, Индустриальная, Катушечная, Дзержинского, Ивана Нечаева. Ремонтные работы ведутся на площади Октябрьской и на проезде в районе Рыбных рядов. Улицы Шагова, 1-ой Загородной и Заволжской начнут ремонтировать в августе.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году костромские власти обещали отремонтировать более 120 километров дорог региона. Это на на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы дорожного фонда Костромской области на 2018 год составят около 2,94 миллиардов рублей. 1 миллиард 117 миллионов рублей предусмотрены на: содержание автодорог регионального и межмуниципального значения, содержание искусственных сооружений, устройство 35 километров слоев износа асфальта, приобретение дорожной техники и оборудования.