Тбилиси, 3 июля, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Из энергосистемы Грузии в Азербайджан экспортируется электроэнергия из-за аварии на Мингечевирской ГЭС, сообщает 3 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на данные Государственной электросистемы Грузии.

Samir Askerov Мингечевирская ГЭС

Авария на крупнейшей ГЭС на Кавказе произошла в ночь со 2 на 3 июля. По официальным данным, из строя вышел трансформатор, что отключило от электричества большую часть страны. Утверждается, что трансформатор оказался неисправен из-за жары и пика потребления мощности.

Напомним, в конце июня — начале июля в Азербайджане температура воздуха поднимается до плюс 40 градусов. В такую погоду электрические сети испытывают повышенную нагрузку, что может привести к выходу из строя электрооборудования при их высокой изношенности.

В результате отключения лишь одного трансформатора была обесточена почти вся страна. Это свидетельствует о высокой степени износа основного электрооборудования Азербайджана. В случае нормальной работы сети, в автоматическом режиме должен был включиться резервный трансформатор.

Отметим, что в ночные часы в энергосистеме возникает спад потребления электроэнергии и понижение температуры воздуха. Поэтому официальные объяснения выхода из строя трансформатора выглядят нелогично.