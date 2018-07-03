Вена, 3 июля, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Репатриация 90 тонн золота Национальным банком Австрии завершена. Другие 50 тонн всегда находятся в стране для поддержания денежного курса. Таким образом, сейчас в центральном хранилище лежат 140 тонн. Другая половина австрийских валютных резервов пока остается за границей.

Stevebidmead

Новый концепт складирования предусматривает, что к 2020-му году золотые слитки будут распределены между Швейцарией и Великобританией.

«Таким образом, будет снижен риск концентрации таких средств в одном месте, вдобавок у нас будет возможность в случае необходимости быстро задействовать эти средства в различных торговых пунктах», — заявляет председатель Национального банка Австрии Эвальд Новотны.

Лондон наряду со сравнительно небольшими торговыми пунктами, как например Цюрих, остается, как и прежде, самым значимым центром физического золота, как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Слитки, которые хранятся в качестве валютных резервов, должны отвечать определенным стандартам. В ходе возврата австрийского запаса была перепроверена подлинность каждого слитка при помощи сверхточных весов, а также приборов ультразвука и рентгеновской установки. Проба должна, по крайней мере, соответствовать показателям 995—1000 долей чистого золота. Все транспортируемые слитки прошли проверку.

По всему миру в бункерах складированы около 33 тыс. 813 тонн золота. Первое место по содержанию подобных хранилищ занимают США, затем идут Германия и Италия.