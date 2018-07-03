Amnesty International просит полицию Сьерра-Леоне не бить протестующих
Фритаун, 3 июля, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International обратилась к властям и полиции Сьерра-Леоне с призывом прекратить силовые акции против акций протеста, 3 июля передает агентство Associated Press.
AMISOM Public Information
Полиция Сьерра-Леоне
Amnesty International «настоятельно призывает» правительство «восстановить доверие общественности» и «создать механизм компенсации жертвам злоупотреблений со стороны полиции».
По подсчетам правозащитников, за десять лет в Сьерра-Леоне полицейскими были убиты девять участников мирных демонстраций, более 80 получили ранения. Никто из стражей порядка не был привлечен к ответственности за насилие.
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