Тель-Авив, Израиль, 3 июля, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 3 июля РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

По словам источника агентства, переговоры запланированы на 11 июля.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил о постоянном контакте политического и военного руководства Израиля с коллегами из России и США по ситуации в приграничных районах Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, Биньямин Нетаньяху за 2018 год посещал Москву дважды.

Скорее всего, в центре предстоящих переговоров будет военное присутствие Ирана на территории Сирии, в котором Израиль видит для себя главную угрозу.