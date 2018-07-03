Киев, 3 июля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Украинское общество последовательно приучают к насилию и беззаконию, заявил эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта 3 июля во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы, неонацисты

По мнению эксперта, на Украине происходит резкое падение общественной морали, люди все легче принимают решение о совершении уголовного преступления:

«Градус социальной агрессии на Украине стал невероятно высоким. Сегодня любая бытовая ситуация, не предполагающая еще несколько лет назад агрессивной реакции противоположной стороны, моментально перерастает в кровавое побоище, в выяснение отношений, а если еще у кого-то из нападающих оказывается под рукой хоть какое-нибудь оружие — оно без раздумий пускается в ход», — рассказал Сергей Шабовта.

Он также отметил, что нашумевшие нападения на цыган являются своего рода тренингом, ускоряющим деградацию общества:

«Нападки на цыган — это в определенной степени тренинг, полигон, на котором происходит выработка определенной тактики, приучение общественной морали к тому, что это не так страшно и возможно», — подчеркнул эксперт.

Напомним, с начала года на Украине произошло несколько погромов цыганских лагерей, которые устроили члены неонацистских группировок. Последний громкий случай произошел в конце июня на окраине Львова. Банда, состоявшая из учеников львовских школ, убила 24-летнего жителя табора и ранила еще четверых. На теле погибшего обнаружили 15 колото-резаных ран, что говорит о жестокости нападавших и не случайном характере убийства.

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