Москва, 3 июля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев 3 июля назначил Ольгу Ярилову новым заместителем министра культуры России. Соответствующее распоряжение обнародовала пресс-служба правительства.

Confspb.ru Ольга Ярилова

Ранее Ольга Ярилова возглавляла департамент регионального развития и приоритетных проектов министерства культуры.

Напомним, в июне Дмитрий Медведев уволил первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова и заместителя министра Александра Журавского. Оба были освобождены от должности по собственному желанию.