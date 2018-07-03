Йоханнесбург, ЮАР, 3 июля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Женщина, отправленная в морг после ДТП в южноафриканском Йоханнесбурге, оказалась живой, 3 июля передает агентство Associated Press.

Republica ДТП

Ошибку обнаружил дежурный офицер морга в Карлтонвилле, который сообщил об этом начальству и родственникам «погибшей». В настоящий момент женщина находится в больнице.

Известно, что ДТП, в котором пострадала гражданка ЮАР, произошло ещё 24 июня. Не сообщается, сколько дней она провела в морге.

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