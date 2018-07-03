Одесса, Украина, 3 июля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. На Украине из-за схода с рельсов грузового состава в Одесской области оказался нарушен график движения пассажирских поездов. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

Железная дорога

Как уточняется, авария произошла на перегоне Ивановка — Весёлый Кут. В результате схода с рельсов 14 грузовых вагонов со шротом и чёрными металлами оказался нарушен габарит на обоих путях перегона.

В связи с инцидентом организовано движение по альтернативным маршрутам около 20 пассажирских поездов, что повлияло на график рейсов.

Сообщается, что к месту аварии направлены три восстановительных поезда. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.