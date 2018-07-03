Майкоп, 3 июля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил отраслевым министрам подготовить предложения по участию в федеральных госпрограммах. Поручение было дано на расширенном планёрном совещании правительства Республики Адыгея, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Участие в федеральных программах даст серьёзный импульс развитию региона по всем ключевым направлениям. Определите проекты, реализация которых требует федеральной поддержки, и сформируйте необходимый пакет документов. Нужно максимально использовать возможности госпрограмм для повышения качества жизни наших граждан», — подчеркнул Мурат Кумиплов.

На совещании также прозвучала информации о ходе уборочной кампании. На данный момент озимый ячмень убран на 99%, собрано 41,6 тыс. тонн зерна при урожайности 42,1 ц/га. Озимая пшеница убрана на 37% — 32,8 тыс. га — собрано 150 тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 45,7 ц/га. Озимый рапс убран на 70%, намолочено 6,5 тыс. тонн зерна, урожайность — 22 ц/га.

Между тем, по словам министра сельского хозяйства РА ЮрияПетрова, установившаяся засуха угрожает урожаю пропашно-технических культур. В этой связи было предложено рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в случае сохранения засушливой погоды.

«Оперативно вникайте в ситуацию и проработайте алгоритм действий, нацеленных на снижение ущерба аграриев от засухи. Также необходимо информировать муниципалитеты о принимаемых мерах и о ситуации на рынке зерна, с тем, чтобы эти данные были доведены до земледельцев», — сказал Кумпилов.

Также был рассмотрен вопрос взаимодействия предпринимателей в сфере АПК с «Россельхозбанком» и банком «Кубань Кредит», с которыми у республики имеются договорённости о сотрудничестве.

Заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова доложила о снижении уровня неформальной занятости в регионе: если в прошедшем году стояла задача легализовать 11 тыс. неформально занятых граждан, и этот показатель был достигнут, то в текущем году необходимо добиться официального трудоустройства лишь 4,8 тыс. человек.

Мурат Кумпилов призвал глав муниципалитетов активнее заниматься снижением числа нелегальных работников на предприятиях региона и заявил, что, в том числе, от результатов этой работы будет зависеть степень поддержки муниципалитетов со стороны республики.

Также обсуждался вопрос опеки и попечительстве. Глава Адыгеи подчеркнул недопустимость искусственного создания очерёдности на получение мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поручил заинтересованным органам власти навести порядок в этой сфере.

Глава РА также напомнил о необходимости неукоснительного исполнения поручений президента РФ, в том числе — озвученных в ходе «Прямой линии». Премьер-министру РА Александру Наролину и заместителям премьер-министра было дано поручение держать ситуацию в данной сфере на постоянном контроле.