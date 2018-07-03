Вашингтон, 3 июля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Во дворе начальной школы в городе Оверленд-Парк в американском штате Канзас произошла стрельба, сообщает 3 июля телеканал KCTV5.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. По информации телеканала, детей в это время в школе не было.

Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Утверждается, что раненые не являлись сотрудниками этой школы.

По данным полиции, стрелявшие скрылись на автомобиле.

Причины и подробности происшествия выясняются.