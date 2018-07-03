В одной из школ США произошла стрельба. Есть раненые
Вашингтон, 3 июля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Во дворе начальной школы в городе Оверленд-Парк в американском штате Канзас произошла стрельба, сообщает 3 июля телеканал KCTV5.
Иван Шилов ИА REGNUM
Стрельба в школе
В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. По информации телеканала, детей в это время в школе не было.
Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Утверждается, что раненые не являлись сотрудниками этой школы.
По данным полиции, стрелявшие скрылись на автомобиле.
Причины и подробности происшествия выясняются.