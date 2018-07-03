Москва, 3 июля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора 3 июля обсудили ход подготовки к предстоящим переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как говорится в сообщении, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы дальнейшего выстраивания российско-американских отношений, в том числе в сфере стратегической стабильности.

Также в ходе беседы рассматривались некоторые актуальные вопросы мировой повестки дня, среди которых — ситуация вокруг Сирии и обстановка на Корейском полуострове.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться 16 июля в Хельсинки.