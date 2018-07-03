Старая Русса, Новгородская область, 3 июля, 2018, 20:23 — ИА Регнум. В Старой Руссе Новгородской области сегодня, 3 июля, состоялось внеочередное заседание районной думы, на котором депутаты рассмотрели ходатайство главы Старорусского района Василия Бордовского о досрочном прекращении полномочий и приняли его отставку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, обращаясь к депутатам, Бордовский назвал своё решение о досрочном сложении полномочий «взвешенным и обдуманным».

Администрация Старорусского района

Депутаты приняли отставку Бордовского большинством голосов, при одном воздержавшимся.

На сайте администрации Старорусского района опубликовано обращение бывшего главы к жителям, в котором он благодарит их за совместную работу.

«Покидая пост главы района, хотелось бы отметить, что на старорусской земле имеется надёжный фундамент для дальнейшего развития. И я горжусь тем, что в этом фундаменте есть и мой личный вклад», — говорится в обращении.

К своим заслугам на посту руководителя администрации района Бордовский отнёс ремонт самых аварийных перекрёстков в городе Старая Русса, решение проблем водоснабжения, благоустройство территорий и установку памятных знаков и монументов, в том числе стелы «Город воинской славы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Василий Бордовский занимал пост главы Старорусского района Новгородской области с августа 2016 года, на эту должность он был избран по конкурсу, так как прямые выборы глав районов в регионе отменены.