Тбилиси, 3 июля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В июне 2018 года Грузию посетили 399 989 туристов, что на 20,7% больше, чем в июне 2017 года, сообщает 3 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на руководителя национальной администрации туризма Грузии Георгия Чоговадзе.

MIKHEIL Кобулети

По его словам, за отчетный период в страну совершено 727 385 визитов иностранных граждан, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Грузию посетили 359 774 туриста, что на 16,1% больше, чем в мае 2017 года. В этом же месяце страну посетили 633 086 иностранных граждан, что на 7,8% больше, чем в мае годом ранее.