Дамаск, 3 июля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Правительство Сирии обратилось к беженцам из страны с призывом возвращаться на родину, 3 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия, руины

Согласно заявлению МИД Сирии, в настоящий момент значительная часть страны освобождена от террористов, и многие беженцы уже вернулись домой.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала войны в Сирии в 2011 году беженцами стали около 5,6 млн человек. Более миллиона сирийских беженцев принял Ливан.

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