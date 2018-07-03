Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович выделил команды Бразилии, Бельгии и России, отвечая на послематчевой пресс-конференции на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, игра какой из команд, которые уже вышли в ¼ финала ЧМ-2018, вызывает у него наибольшую симпатию.

Fifa.com Владимир Петкович

Фаворитом турнира являются бразильцы, считает Петкович. Что же до бельгийцев, то им может пойти на пользу волевая победа в матче против Японии, отметил тренер.

«Сборная России также может принести сюрприз», — добавил Петкович.

Напомним, сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» команда Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу уступила со счетом 0:1 сборной Швеции и покидает мундиаль.