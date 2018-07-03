Киев, 3 июля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Вал преступлений, совершаемых неонацистскими группировками на Украине, напрямую связан с действиями украинских политиков и властей, заявил директор украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 3 июля во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Политолог указал на высокий уровень ксенофобии и антисемитизма в украинском обществе, сославшись на исследование института Горшенина.

По данным исследования, иноязычного человека готовы принять в семью 13% украинцев, человека другой национальности — 14%, человека другой веры — 9%, а другой расы — лишь 5,3%. В качестве гражданина Украины иноверца готовы принять только 26% населения страны.

Бортник также отметил, что с 2011 по 2017 год ни один человек не был реально осужден за преступление по статье «разжигание межнациональной розни», при том, что на Украине активно действует около двухсот праворадикальных экстремистских группировок.

«Деятельность праворадикальных групп, уровень антисемитизма и ксенофобии в украинском обществе вызваны деятельностью политиков и, к самому большому сожалению, действиями властей. Вмешательство властей в национальную политику, запрещение обучения на родном языке, которое запланировано, действия под маркой украинизации телеэфира, переписывание истории без консультации с национальными меньшинствами, — всё это, на фоне ослабления государственного аппарата, воспринимается радикальными группами как команда «фас!», как призыв к безнаказанности в части совершения преступлений в отношении этнических, религиозных, языковых и любых других меньшинств», — прокомментировал Руслан Бортник.

Напомним, по мнению сотрудников британского агентства Reuters, а также представителей организации Freedom House, неонацисты угрожают существованию украинского государства. В организации Amnesty International считают, что украинское государство стремительно теряет монополию на насилие.

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