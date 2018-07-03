Тбилиси, 3 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Для улучшения качества воздуха в Тбилиси необходимо запретить ввоз в страну старых автомобилей. Об этом заявил глава города Каха Каладзе, передает 3 июля телеканал «Имеди».

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Мэр считает, что другого выходы нет. Председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Каха Кучава добавил, что идет работа по созданию норм, ограничивающих ввоз автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Каладзе заявил, что на деньги Европейского банка реконструкции и развития в Тбилиси проводится исследование оптимальной организации общественного транспорта, которая позволит уменьшить загрязнение воздуха в городе.