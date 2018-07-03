Ереван, 3 июля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июля, Специальная следственная служба Армении распространила сообщение, согласно которому 3 июля 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 300.1 («Свержение конституционного строя») УК Армении по факту насильственного свержения конституционного строя Армении со стороны министра обороны и иных лиц в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года.

Photolure Микаэл Арутюнян

Принимая во внимание важность данного события, особенно если учесть то обстоятельство, что по данному делу уже вызван на допрос бывший президент Армении Роберт Кочарян, а также принято решение об аресте и объявлении в розыск экс-министра обороны Армении, ИА REGNUM публикует сообщение Специальной следственной службы Армении полностью.

«На основе совокупности полученных в ходе предварительного следствия доказательств, 3 июля 2018 года было принято решение о привлечении бывшего министра обороны Армении, генерал-полковника Микаэла Арутюняна в качестве обвиняемого по части 1 статьи 300.1 УК за то, что он по предварительному сговору с иными лицами свергнул конституционный строй.

Таким образом, выяснилось, что в ходе подготовки и проведения президентских выборов в Армении, которые состоялись 19 февраля 2008 года, произошли такие избирательные фальсификации, которые, по мнению широких слоев населения, нарушили закрепленные в статье 4 действовавшей в то время Конституции основные принципы избирательного права, в результате чего народ был лишен возможности осуществить свою власть посредством свободных выборов.

Масштабные нарушения во время выборов, которые со стороны общественных организаций, различных правозащитных структур и граждан были приписаны сторонникам действующего президента Армении Роберта Кочаряна и действующего премьер-министра, кандидата в президенты Сержа Саргсяна, вызвали негодование большинства общества. С 20 февраля 2008 года сторонниками других кандидатов в президенты на площади Свободы в Ереване были организованы многотысячные мирные мероприятия, шествия, круглосуточные митинги.

Проявляющееся среди широких слоев общества недовольство и привлечение новых народных масс к мирным собраниям вызвало серьезную озабоченность у действующих властей. После того как проведение круглосуточных мирных митингов не удалось пресечь посредством заявлений полиции о якобы неправомерных собраниях, ряд высокопоставленных должностных лиц действующей власти, в том числе министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя Армении, которые выражались в фактическом устранении норм, закрепленных в статьях 1−5 и части 1 статьи 6 Конституции, посредством прекращения их действия в правовой системе в этот период.

Таким образом, министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и другие должностные лица нарушили статью 8.2 действующей в 2008 году Конституции, гласящую, что «Вооруженные силы Республики Армения обеспечивают безопасность, защиту и территориальную целостность Республики Армения, неприкосновенность ее границ. Вооруженные силы соблюдают нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем», а также пункт 13 статьи 55 Конституции о том, что президент Армении может объявить военное положение в случае агрессии против Республики, наличия непосредственной ее угрозы или объявления войны, и только после объявления военного положения может принять решение об использовании Вооруженных сил».

Министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и другие должностные лица, нарушив Конституцию, фактически установили в стране военное положение, использовали Вооруженные силы в гражданских вопросах, против граждан, участвовавших в мирных митингах. В частности, министр обороны Армении Микаэл Арутюнян 23 февраля 2008 года подписал очевидно незаконный строго секретный приказ 0038 «О выполнении задач, поставленных верховным главнокомандующим Армении», в котором мирные демонстранты были охарактеризованы как «политические силы, не признающие результатов президентских выборов и дестабилизирующие ситуацию», и для обеспечения «естественного развития страны» весь личный состав Вооруженных сил был переведен на казарменное положение. Были созданы офицерские группы, которых вооружили табельным оружием. По приказу из состава ВС Армении были созданы также объединенные подразделения высокой мобильности, способные эффективно действовать в сложных ситуациях, которые вооружили огнестрельным оружием. Было поручено пополнить эти подразделения максимально подготовленными, психически стабильными служащими».

«Центральная избирательная комиссия 24 февраля 2008 года подвела итоги выборов и приняла решение № 24-А, согласно которому президентом Республики был избран Серж Саргсян. В Ереване многотысячные мирные митинги были продолжены, их участники требовали проведения пересчета голосов. В соответствии с приказом 0038 министра обороны Армении Микаэла Арутюняна от 23 февраля 2008 года в рамках фактически установленного в Ереване военного положения и антиконституционного использования Вооруженных сил посредством созданной по этому приказу новой структуры военного управления было осуществлено передвижение армейских подразделений: ряд вооруженных подразделений ВС были выведены с мест постоянной дислокации и переброшены в воинские части, расположенные в Ереване и в пригороде.

В ночь на 1 марта 2008 года, перед рассветом, силы полиции провели на площади Свободы оперативно-разведывательное мероприятие «разведка местности», в ходе которого тысячи мирных демонстрантов были выведены с площади и вынужденно собрались на территории, прилегающей к памятнику Мясникяна. Количество мирных митингующих еще более выросло, и уже днем подразделения Министерства обороны со своей техникой и вооруженные автоматами были размещены на площади Республики, проспекте Тиграна Меца, улице Мелик-Адамяна и других улицах. В условиях фактически объявленного военного положения в тот же день вечером Вооруженные силы и подразделения полиции с использованием оружия, взрывчатых веществ и спецсредств осуществили на центральных улицах Еревана специальные мероприятия для разгона мирного собрания и удаления с улиц безоружных демонстрантов. В результате использования оружия, взрывчатых веществ и спецсредств сотни людей получили травмы различной степени тяжести, а государству, Еревану и гражданам был нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах. Во время этих действий и событий погибли 8 гражданских лиц и два сотрудника полиции. Мирный митинг был разогнан. Международной репутации Армении был нанесен существенный ущерб», — говорится в сообщении ССС.

Обвиняемый М. Арутюнян объявлен в розыск, ходатайство об избрании в отношении него в качестве меры пресечения ареста направлено в суд. Предварительное следствие продолжается.