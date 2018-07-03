Москва, 3 июля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Государственной думе Российской Федерации завершилась встреча российских депутатов с американскими конгрессменами и сенаторами. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Председатель Комитета Конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Делегация американских законодателей прибыла в Россию 30 июня. Первой их остановкой стал Санкт-Петербург. Там американские конгрессмены и сенаторы провели переговоры с губернатором Георгием Полтавченко. Затем американская делегация 2 июня на скоростном поезде «Сапсан» прибыла из Петербурга в Москву, где сегодня состоялись переговоры конгрессменов и сенаторов из США с депутатами Государственной думы. Российскую делегацию на переговорах возглавлял спикер Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия»).

По итогам переговоров Володин заявил, что американским законодателям и российским депутатам удалось обсудить достаточно большой круг вопросов.

«Мы обсуждали достаточно большой круг вопросов. Хочу подчеркнуть, что российская сторона открыта к диалогу. Мы исходим из того, что этот диалог должен быть на принципах дружбы, на принципах невмешательства в дела суверенных государств», — сказал председатель Государственной думы.

Он особо подчеркнул, что российско-американский диалог должен быть лишён двойных стандартов и основан на принципе взаимного уважения.

Володин также выразил благодарность американским коллегам за приезд в Россию и инициативу встречи в Государственной думе. Председатель напомнил, что для парламентариев РФ и США эта встреча — первая за многие годы.

«Учитывая, что межпарламентские контакты практически были сведены на ноль, для нас крайне важно сегодня запустить диалог в рамках парламентского измерения и снять те вопросы, которые возникли во многом из-за фобий и недопонимания», — сказал Володин после переговоров.

Также председатель Государственной думы заявил, что Россия и США договорились о межпарламентском диалоге и продолжат его в Соединенных Штатах по приглашению американских законодателей.

«У нас есть общее понимание, что этот диалог необходимо продолжать, и доверие рождается как раз на основе диалога», — подчеркнул спикер.

Володин отметил, что российские депутаты договорились со своими американскими коллегами обсуждать наиболее актуальные вопросы и делать это регулярно. Кроме того, стороны не намерены «выносить за скобки» наиболее важные и резонансные темы, по которым у России и США нет согласия.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксанов («Справедливая Россия») добавил, что сроки поездки российской парламентской делегации в США будут оговариваться дополнительно. Он не исключил, что такая поездка может состоятся до конца 2018 года. Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР) подчеркнул, что российские депутаты будут ждать официального письменного приглашения от американской стороны, несмотря на то, что устное приглашение уже сделал глава американской делегации сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби.

В свою очередь Шелби по итогам встречи заявил, что переговоры с российскими законодателями были очень продуктивными. Он также выразил надежду, что импульс к восстановлению российско-американских отношений придадут российско-американские переговоры на высшем уровне в Хельсинки 16 июля.

«Наша встреча была продуктивной, это хороший шаг в выстраивании отношений в условиях весьма напряженного диалога. Мы с нетерпением ожидаем встречи президентов России и США в Хельсинки и надеемся, что после этого будущее будет более радужным», — сказал американский сенатор.

Шелби отметил, что переговоры были «очень длительными и честными», но всех вопросов разрешить не удалось.

«У нас был очень длительный и честный диалог, однако мы не смогли разрешить все вопросы, которые перед нами стояли», — признал глава американской делегации.

Он добавил, что российские и американские законодатели обсуждали тему Крыма, но решение о признании полуострова российской территорией со стороны США принимается на другом уровне.

Шелби также выразил уверенность, что приезд делегации российских депутатов в США был бы полезен для российско-американских отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав делегации американских законодателей входят: сенатор-республиканец от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы-республиканцы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота — Джон Хувэн, от штата Южная Дакота — Джон Тун, от Канзаса — Джерри Моран, от Монтаны — Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Визит американской делегации продлится до 5 июля. Члены делегации планируют 4 июля на территории посольства США в Москве отметить День независимости своей страны от Британской колониальной империи.