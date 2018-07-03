Мехико, 3 июля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прибыл в президентский дворец для встречи с уходящим президентом Энрике Пенья Ньето, 3 июля передает агентство Associated Press.

Agencia de Noticias ANDES Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Новый глава государства ехал по Мехико на простом белом седане без охраны, правда, окруженный плотным кольцом журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике 1 июля. Лидер «Движения за национальное возрождение» набрал 53% голосов избирателей.

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