Астана, 3 июля, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Смерть трех женщин в перинатальном центре № 1 в Астане наступила не из-за халатности медицинских работников, заявил городской руководитель управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров. Об этом 3 июля сообщает издание BNews.

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По словам Надырова, для спасения жизней рожениц были созданы консилиумы и проводились консультации со специалистами из других городов. С причинами смерти женщин разбирается специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 июля в перинатальном центре приостановили прием родов из-за трех летальных исходов. Ежегодно центр принимает 12 тыс. женщин, и за последние два года не было ни одного случая смерти матери.