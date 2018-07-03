Рим, 3 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Кассационный суд отклонил жалобу партии «Лига» и подтвердил, что со счетов партии в пользу государства должны быть принудительно взысканы 49 млн евро, сообщает Corriere della Sera во вторник, 3 июля.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Евро

Судьи уточнили, что деньги должны быть взысканы «любым способом»: с банковских счетов партии, карт, депозитов и т.д. По состоянию на сегодня в собственность государства возвращено лишь 1,5 млн евро.

Ранее суд признал виновным в мошенничестве бывшего лидера «Лиги» Умберто Босси и еще нескольких сотрудников аппарата партии и постановил взыскать с ее счетов 50 млн евро.

Нынешние лидеры «Лиги», которая вместе с «Движением 5 звезд» выиграла парламентские выборы и сформировала правительство, намерены оспаривать решение суда.