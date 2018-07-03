Тюмень, 3 июля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. На пост губернатора Тюменской области метит жительница Тобольска Лариса Шакурова. Её кандидатуру выдвинула «Партия социальной защиты», чьё региональное отделение зарегистрировано в Тюменской области в мае 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Лариса Шакурова известна в Тобольске своими судимостями за мошенничество, клевету и невыплату зарплаты. Причём две судимости с неё сняты, одна погашена. И не спешите судить строго кандидатку. В лихие 90-е у её семьи отняли весьма доходный бизнес рейдерским способом. Она считает, что уголовные дела — производная её сопротивлению несправедливости, в которой, опять же по её версии, участвовали представители силовых и надзорных ведомств. Лариса Шакурова годами добивается возбуждения уголовных дел против недругов. И не пропала — продолжает заниматься бизнесом.

Ларисе Шакуровой 55 лет. Она окончила Тобольский рыбопромышленный техникум. Ранее она баллотировалась в думу Тобольска от партии ЛДПР, но безуспешно.

Напомним, губернатора Тюменской области выбирают ещё и жители автономных округов — ХМАО и ЯНАО. В разговоре с председателем югорского отделения «Партии социальной защиты» с корреспондентом ИА REGNUM выяснилось, что однопартийцы не в курсе выдвижения Ларисы Шакуровой на пост главы Тюменской области, и она неизвестна соратникам по партии в соседнем регионе, где проживает большинство избирателей «тюменской матрёшки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня твёрдо определены два кандидата на пост губернатора Тюменской области. От КПРФ — Иван Левченко, от «Справедливой России» — Владимир Пискайкин. ЛДПР отказалась от предвыборной борьбы за пост губернатора Тюменской области. Врио главы региона Александр Моор скорее всего будет утверждён на конференции «Единой России» 18 июля.

Напомним, место губернатора Тюменской области стало вакантным в связи с переходом Владимира Якушева 18 мая 2018 года на пост министра строительства и ЖКХ России.