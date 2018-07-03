Вашингтон, 3 июля, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис по прозвищу Keefe D, ранее признававшийся, что был свидетелем убийства рэпера Тупака Шакура, назвал имя убийцы спустя 22 года после произошедшего. О подробностях преступления Дэвис рассказал в интервью для документального фильма Death Row Chronicles на телеканале Netflix.

$amii Тупак Шакур

Согласно озвученной версии, убийцей Шакура был племянник гангстера Орландо Андерсон, который держал обиду на рэпера из-за нападения на него за кражу медальона.

По словам Дэвиса, он находился в одном «Кадиллаке» с Андерсоном. Их автомобиль на светофоре поравнялся с BMW Шакура, после чего тот открыл огонь по артисту. Сам Андерсон, как сообщается, погиб в перестрелке спустя два года.

В интервью Дэвис рассказал, что люди преследовали его все эти годы, а рассказать правду теперь он решился по причине того, что у него был диагностирован рак.

Напомним, Тупак Шакур был убит в Лас-Вегасе в 1996 году четырьмя выстрелами в грудь.