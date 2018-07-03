Рим, 3 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Мэрия Рима и министерство внутренних дел готовят совместный визит глав ведомств Вирджинии Раджи и Маттео Сальвини в один из цыганских лагерей, сообщила Раджи журналистам во вторник, 3 июля, передает Corriere della Sera.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой (фрагмент). 1862 год

По словам мэра, она будет рада показать министру результаты двухлетних трудов мэрии по «включению» цыган в жизнь общества с соблюдением всех их гражданских прав.

Ранее после серии ограблений, совершенных цыганами, Сальвини спровоцировал дискуссию своим заявлением о необходимости «пересчитать» живущих в Италии цыган и выяснить, чем они занимаются — сегодня, по словам главы МВД, у государства нет такой информации.

Оппоненты Сальвини обвинили его в расизме, однако министр ответил, что его целью является лишь соблюдение закона, который равен для всех, и что жизнь по общим правилам пойдет к тому же на пользу и детям цыган.

«Включать» цыган в жизнь общества итальянские власти планируют, в частности, методом предоставления кредитов на открытие бизнеса.