Осло, 3 июля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Организаторы Нобелевской премии мира отменили ежегодный концерт в честь лауреатов, 3 июля передает агентство Associated Press.

Джованни Паоло Панини. Концерт в круглой колоннаде дорического ордера (фрагмент). 1718–19 гг

Согласно заявлению организаторов, в 2018 году концерт отменяется «из-за желания переосмыслить формат и содержание концерта, а также отражает сложную финансовую ситуацию». Отмена концерта не связана с разоблачениями и скандалами в Шведской академии.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается в октябре. Концерт в честь лауреатов премии с 1994 года проводится 10 декабря, в годовщину смерти основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля.

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