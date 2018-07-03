Великий Новгород, 3 июля, 2018, 19:11 — ИА Регнум. В Великом Новгороде «Единая Россия» приостановила членство в партии директора МУП «Городское хозяйство» Олега Власюка, задержанного за превышение полномочий и мошенничество на посту руководителя МУП «Городские бани», которыми он руководил ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, такое решение было принято сегодня, 3 июля, местным политическим советом партии в Великом Новгороде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Формулировка: «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела».

Отметим, что Власюк ранее был включён в предвыборный список партии в думу Великого Новгорода шестого созыва по одномандатному округу № 13, в котором одержал победу по итогам праймериз 3 июня.

Решением Новгородского районного суда Олег Власюк помещён под стражу, где он останется до 27 августа. Исполнять обязанности задержанного чиновника на посту руководителя «Городского хозяйства» будет его заместитель Дмитрий Кедик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Власюк на посту директора МУП «Городские бани» предоставлял услуги прачечной подконтрольным ему организациям по заниженной стоимости, вследствие чего муниципальное предприятие недополучило 2 млн рублей. Следствие установило, что денежные средства перечислялись на личный счёт чиновника.