Москва, 3 июля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина со Станиславом Воскресенским

В ходе встречи российский лидер обсудил с Воскресенским основные вопросы социально-экономического развития региона.

Разговор начался с ситуации, которая вскрылась в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Тогда к главе государства обратился отец четверых детей Дмитрий Верховский из Ивановской области. Он рассказал, что согласно постановлению правительства, если в семье рождается третий ребенок, то она может получить льготный ипотечный кредит по ставке в 6%, а вот если рождается четвертый ребенок, то такой кредит получить уже нельзя.

Путин тогда заявил, что это недоработка правительства, которая вскоре будет исправлена.

Воскресенский побывал в семье Верховских и выяснил, что ставка по ипотеке у них оказалось очень высокой — 15%. Исполняющий обязанности губернатора связался с институтом развития Дом. рф (бывший АИЖК) и была выработана специальная программа, по которой для семьи Верховских был снижен процент по ипотеке, пока не появилось постановление правительство, которое бы системно исправило ситуацию.

«Например, семья Дмитрия договорилась о перекредитовании под 8,75%. У нас люди живут всё-таки небогато и считают каждую копейку, поэтому пока будет приниматься постановление Правительства, даже эти недели и месяцы, семья Дмитрия и другие семьи, которые обратятся, будут платить гораздо меньше», — рассказал Воскресенский.

Путин поблагодарил его за проделанную работу.

Далее речь зашла о средней зарплате в Ивановской области, которая, по словам Воскресенского, составляет 23 тыс. рублей. Это низкий уровень, и здесь есть над чем работать, отметил он. Также был поднят вопрос о состоянии дорожной сети региона, в котором только 35% региональных дорог находится в нормативном состоянии.

Воскресенский отметил, что без помощи федерального центра проблему состояния дорожной сети не решить.

Врио главы региона особо поблагодарил Путина за программу по реструктуризации бюджетных кредитов регионов и по замещению бюджетными кредитами коммерческих кредитов. Благодаря этой программе бюджет Ивановской области смог сэкономить 3 млрд рублей до 2024 года, которые будут направлены на здравоохранение, в частности на ремонт больниц и поликлиник, а также закупку нового медицинского оборудования.

Однако Ивановская область не сможет справиться без помощи федерального центра с обновлением парка медицинского транспорта.

«У нас катастрофически не хватает медицинского транспорта, это прежде всего машины скорой помощи, УАЗы, которые для села важны. Кстати говоря, не хватает и школьных автобусов. Просим дать поручение Правительству нам здесь помочь и выделить дополнительно к уже принятым решениям соответствующую технику», — сказал Воскресенский.

На особом контроле у Воскресенского стоит создание новых рабочих мест в Ивановской области. Главным препятствием тут, по его словам, была фактическая транспортная недоступность региона. Из Москвы в Иваново ходил только один ночной поезд, который шел около 8 часов. Он был крайне неудобен, и многие инвесторы именно по этой причине отказывались вкладывать капиталы в экономику области. По словам Воскресенского, управленцы не могли контролировать своё производство из-за плохой транспортной доступности.

Теперь эта проблема была решена, и помогли в этом «Российские железные дороги». С 14 марта были запущены несколько поездов, и в Иваново из Москвы можно добраться за 3 часа 41 минуту.

«Можно из Иваново в Москву приехать, из Москвы в Иваново, и, собственно говоря, первые инвесторы в буквальном смысле уже приехали. У нас, например, две крупные федеральные компании — это «Согаз», «Интер РАО» — приняли решение о размещении ряда своих подразделений у нас в Ивановской области, то есть рабочие места получат именно жители Ивановской области. Они эти функции переносят. Мы будем работать и с другими компаниями по этому направлению», — рассказал Воскресенский.

В плане создания новых рабочих мест власти региона стараются помогать и действующим предприятиям. Так, в Ивановской области расположен завод по производству автокранов «Ивановец». Завод этот находился в крайне плачевном состоянии и имелись огромные долги по зарплате перед работниками. В конце 2017 года при помощи областных властей все долги были погашены. Сейчас предприятие загружается заказами, и уже начались экспортные поставки.

Важную часть экономики региона занимает сельское хозяйство, и областным властям удалось добиться впечатляющих результатов — подтверждённый портфель инвестиций в сельское хозяйство Ивановской области только на 2018 год составил 3 млрд рублей.

«Это примерно в 30 раз больше, чем в прошлом году. У нас там один очень крупный животноводческий комплекс будет, несколько комплексов по молокопереработке и так далее. Здесь мы благодарим за поддержку правительство. Нам Минсельхоз одобрил все эти инвестиции и выделяет соответствующее льготное кредитование», — отметил Воскресенский.

Запущен проект по восстановлению льноводства в регионе.

«Начинаем сеять лён. В этом году небольшие объёмы — 700 гектаров. Но будем их последовательно увеличивать», — рассказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Воскресенский также заявил Путину, что власти Ивановской области видят экономический потенциал в развитии туризма. Так, туристические теплоходы вновь стали делать остановку в Кинешме, чего не было уже восемь лет, и активно идёт реконструкция Ивановского железнодорожного вокзала, часть которого будет превращена в галерею искусств.

Особый проект, по словам Воскресенского, — это реконструкция города Палеха, который с XVIII века считался столицей русской иконописи. Правительство России уже выделило средства на ремонт автодороги до Палеха. В этом городе, напомнил Воскресенский, находится один из самых крупных музеев русской иконы.

«Вообще мы считаем, что развитие малых городов в нашей области — это особый приоритет, отдельный. У нас расположено очень много малых городов, которые являются важными для русской истории культуры. Это не только Палех и Кинешма, о которых я говорил, это ещё Юрьевец, это ещё и Холуй, столица лаковой миниатюры, это город Шуя и другие города. Безусловно, они этого внимания заслуживают и это внимание получают», — рассказал Воскресенский.