Кустанай, Казахстан, 3 июля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Акимат (администрация) Кустаная подала иски в суд на автобусные парки из-за забастовки водителей, которая привела к увеличению интервала между рейсовыми автобусами, сообщает 3 июля издание BNews со ссылкой на заместителя акима города Олжаса Нургалиева.

Сергей Наруков Лошадь. Кустанай. Набережная реки Тобол

Со 2 июля на маршруты стало выходить меньше автобусов. Чиновник считает, что действия водителей противоречат условиям договора, которые перевозчики заключили с администрацией города четыре года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Актюбинске в ходе протестов работники рынка перекрыли автодорогу. Предприниматели пожаловались, что местные власти приказали им освободить занимаемые площади из-за нарушений требований пожарной безопасности. Администрация пообещала помочь.