Москва, 3 июля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. 3 июля на площадке информационного агентства Национальная Служба Новостей в студии «Винтаж» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

Vfest.ru Евгений Феклистов, Гоша Куценко, Андрей Матвеев, Никита Высоцкий, Сергей Галанин, Дария «Нуки» Ставрович

Такой конкурс проводится впервые, он приурочен к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Проводит его Благотворительный фонд Владимира Высоцкого под управлением актера, режиссера и продюсера Никиты Высоцкого при поддержке радиостанции «НАШЕ Радио». Конкурс пройдет в пять этапов. С 25 июня по 20 июля авторы-исполнители в возрасте от 18 до 35 лет смогут загружать записи своих песен на официальный сайт конкурса vfest.ru. Профессиональное жюри (на первом этапе в нем 32 человека) прослушает все песни и отберет до 160 лучших исполнителей. Всех вышедших в отборочный тур разделят по концертным площадкам в своих регионах, в восьми городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, где они смогут показать себя «вживую». По результатам концертов определятся 50 победителей, которые выступят на специальной третьей сцене «Высоцкий» крупнейшего в стране рок-фестиваля «Нашествие-2028» с 3 по 5 августа. В финал конкурса по оценкам жюри и результатам зрительского голосования выйдут 10 авторов-исполнителей, с которыми с 1 сентября по 1 октября будут работать наставники — профессиональные музыканты и актеры. Финалисты получат возможность работать в той самой профессиональной звукозаписывающей студии «Винтаж», в которой проходила пресс-конференция и в которой репетируют и записываются многие «звезды» отечественной музыки. В ноябре в Москве пройдет финальный гала-концерт, на котором определится тройка победителей. Им будут вручены дипломы и призы фестиваля в виде горящей ноты. И победители, и все финалисты получат возможности для творческого роста, их песни войдут в программу «НАШЕГО Радио».

Vfest.ru Никита Высоцкий, Сергей Галанин, Дария «Нуки» Ставрович

На пресс-конференции в студии «Винтаж» о проекте рассказывали председатель жюри Никита Высоцкий и члены жюри — продюсер «Нашествия-2018» Андрей Матвеев, актер, автор-исполнитель Гоша Куценко, лидер группы «Серьга» Сергей Галанин, солист группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, солистка групп «Слот» и «Нуки» Дария «Нуки» Ставрович.

«Идея возникла почти спонтанно и неожиданно для всех тех, кто здесь сейчас сидит, — рассказывает Никита Высоцкий. — 24 января этого года, накануне юбилея отцовского, в музей Высоцкого пришел президент страны Владимир Путин, довольно долго он пробыл… Мы водили его по музею, рассказывали о новой экспозиции, и в разговоре возникла вдруг такая идея, что когда-то Высоцкий на волне такой вот магнитофонной революции вдруг стал невероятно известен, популярен, и, может быть, имеет смысл для людей, для молодых людей, потому что Высоцкий первую песню написал в 23 года, сделать какой-то вот такой фестиваль вне жанров, вне каких-то ограничений для авторов, которые пишут на русском языке. И президент озвучил эту идею. Хотя идея носилась в воздухе, такого фестиваля не было, и на мой взгляд он необходим именно авторам, именно людям, которые ищут себя в этом жанре и которым необходима коммуникация со страной, не просто в Интернете на 300−500 своих подписчиков, а для всех, как когда-то зазвучал голос Высоцкого».

Vfest.ru Евгений Феклистов, Гоша Куценко, Андрей Матвеев

По словам организаторов всего за неделю на сайт было загружено уже около 400 треков, есть заявки от русскоязычных авторов не только из России. Сайт фестиваля ежедневно посещают около 6 тысяч человек. Правила конкурса никак не ограничивают творческий поиск участников, это может быть хоть традиционная авторская песня, хоть рок, хоть рэп. Единственное условие — песня должна быть полностью оригинальной и исполненной на русском языке. Каждый участник имеет право представить на строгий суд до двух своих произведений.

«Мы видим очень широкую географию — тут и столица, и Дальний Восток, и Сибирь, и Калининград и Урал — практически вся страна откликнулась, — говорит Андрей Матвеев. — Мы надеемся, что мы соберем и активизируем всех амбициозных авторов-исполнителей, которые хотят о себе заявить. И к 20 июля, когда закончится сбор заявок, мы надеемся, что соберем порядка трех-четырех тысяч авторов-исполнителей, участвующих в этом конкурсе».

Актер и автор-исполнитель Гоша Куценко выразил надежду, что фестиваль, зародившийся в юбилейный год, — это только начало, и что народ оценит и подхватит эту идею, у которой будет долгая жизнь.

«Мне нравится отсутствие гламура в этой истории, ее народность, она это не просто столичная штучка и это не какой-то бренд иностранный, который эксплуатируется — я имею в виду вокальные конкурсы для даровитых ребят, умеющих спеть, здесь подразумевается авторское начало, оно стоит во главе угла, это конкурс авторов».

Vfest.ru Гоша Куценко

По словам Сергея Галанина, никто не собирается делать из участников конкурса «звезд», а помогать им будут не «продюсеры», а более опытные коллеги, которые смогут по ходу дела дать товарищеский совет, но главная задача которых — показать музыку участников широкой аудитории. Музыкант выразил надежду, что проект будет продолжаться, и каждый год мы будем узнавать новые имена. Он пожелал всем участникам жюри «жизненного кайфа и мудрости», чтобы разглядеть и подтянуть к слушателям талантливых людей.

Vfest.ru Никита Высоцкий, Сергей Галанин

«В начале пути людям не хватает прежде всего уверенности в себе. Этот конкурс — он практически конкурс про меня, потому что я родился в городе сто стотысячным населением и никак не думал, что что-то вообще возможно, — рассказывает Евгений Феклистов. — Так получилось, что в город приехали «Митьки» и они вытащили меня в Питер… Все происходило исключительно по той причине, чтобы ли люди, которые верили в меня гораздо больше, чем я сам на тот момент. И мне кажется то, что я попал сюда теперь в совершенно другом качестве, в противоположном, это рука судьбы, в том плане, что нужно отдавать, возвращать долги… Я уверен, что в нашей стране очень много талантливых людей, которым просто нужно немного помочь».

Vfest.ru Евгений Феклистов, Гоша Куценко, Андрей Матвеев, Никита Высоцкий, Сергей Галанин, Дария «Нуки» Ставрович

Как считает Евгений, для участников конкурса есть только одно требование и ограничение — человек должен быть талантлив. Потому что имя Высоцкого — путеводная звезда и вершина для русского мышления и оно задает определенную планку.

Для Дарьи Ставрович как для члена жюри главный критерий — это определенный драйв, музыка должна зацепить. «Хочется, чтобы была не только поэзия под гитару, но чтобы и музыкально, и артистически это тоже было круто. Не обязательно, чтобы это была тяжелая музыка, может быть, там текст будет такой, что будет качать стены. Главное — чтобы торкало!»

«Я свою смелость разбудил как раз на концерте, посвященном Высоцкому в Звездном городке более десяти лет назад, — поделился с будущими конкурсантами Гоша Куценко. — Очень важно психологически понять, сказать, что «я есмь», рискнуть и побороть какие-то страхи. Мне кажется, Высоцкий говорит сам за себя — как он жил, как он творил, нужно просто держать в голове этот образ, и он поможет. Для меня Высоцкий не только великий актер, но и великий поэт. Вообще все на русской земле начинается с русского языка, с русской буквы, потому что русский человек думающий и он воплощает свои мысли в слова и говорит их».

Vfest.ru Дария «Нуки» Ставрович

Организаторы обещают не бросить участников конкурса, отнюдь не только победителей, их будут по мере возможности продюсировать, чтобы участие в конкурсе не оказалось просто случайностью в их жизни.