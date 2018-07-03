Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Перед матчем в Санкт-Петербурге, где встречались сборные Швеции и Швейцарии, мы отмечали, что матч будет прагматичным и вряд ли результативным. Так и вышло.

Андрей Пронин ИА REGNUM
ЭмильФорсберг
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики Швейцарии
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики Швейцарии
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики Швейцарии

В первом тайме голов мы не увидели. Хотя забивать могли Ола Тойвонен у шведов и Блерим Джемаили у швейцарцев. А вот во втором тайме гола мы всё же дождались. Отличился Эмиль Форсберг, а помог ему в этом Мануэль Аканджи, неудачно подставивший ногу. Сказалось отсутствие двух ведущих защитников Швейцарии Фабиана Шера и Штефана Лихштайнера. Последнего не хватало и в атаке, в результате чего швейцарцы играли в основном через левый фланг Рикардо Родригеса.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Альбин Экдаль
Андрей Пронин ИА REGNUM
Альбин Экдаль
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мануэль Аканджи
Андрей Пронин ИА REGNUM
Михаэль Ланг и Эмиль Форсберг

Многое зависело от Джердана Шакири, конструировавшего атаку швейцарцев. Он активничал, но безрезультатно. Швейцарцы либо не доводили атаку до опасных ударов, либо выручал вратарь шведов Робин Ольсен. На последних минутах швейцарцы могли получить ещё и пенальти в свои ворота, но судья, разобравшись после видеоповтора, назначил штрафной.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Удар Головой
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эмиль Форсберг
Андрей Пронин ИА REGNUM
Шведская болельщица
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики

Итак, победа Швеции 1:0. Штампы, конечно, плохо, но вот как тут не вспомнить их, после такой-то игры шведов? Скандинавское хладнокровие — очень уместно. Шведы, которые, как я говорил, могли удивить на мундиале, удивительно хладнокровная и организованная сборная. Трудно выделить одного игрока, но как команда они смотрятся максимально сбалансированно и уверенно. Хладнокровие изменило шведам лишь в матче с немцами. Со швейцарцами же скандинавы сыграли, прежде всего, максимально собрано и чётко по линиям, уповая на контратаки.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики Швеции

Как сообщало ИА REGNUM, соперник сборной Швеции определится сегодня в 21:00 на стадионе «Спартак» в Москве, где встретятся англичане и колумбийцы.