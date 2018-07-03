Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Перед матчем в Санкт-Петербурге, где встречались сборные Швеции и Швейцарии, мы отмечали, что матч будет прагматичным и вряд ли результативным. Так и вышло.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЭмильФорсберг

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швейцарии

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швейцарии

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швейцарии

В первом тайме голов мы не увидели. Хотя забивать могли Ола Тойвонен у шведов и Блерим Джемаили у швейцарцев. А вот во втором тайме гола мы всё же дождались. Отличился Эмиль Форсберг, а помог ему в этом Мануэль Аканджи, неудачно подставивший ногу. Сказалось отсутствие двух ведущих защитников Швейцарии Фабиана Шера и Штефана Лихштайнера. Последнего не хватало и в атаке, в результате чего швейцарцы играли в основном через левый фланг Рикардо Родригеса.

Андрей Пронин ИА REGNUM Альбин Экдаль

Андрей Пронин ИА REGNUM Альбин Экдаль

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Мануэль Аканджи

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаэль Ланг и Эмиль Форсберг

Многое зависело от Джердана Шакири, конструировавшего атаку швейцарцев. Он активничал, но безрезультатно. Швейцарцы либо не доводили атаку до опасных ударов, либо выручал вратарь шведов Робин Ольсен. На последних минутах швейцарцы могли получить ещё и пенальти в свои ворота, но судья, разобравшись после видеоповтора, назначил штрафной.

Андрей Пронин ИА REGNUM Удар Головой

Андрей Пронин ИА REGNUM Эмиль Форсберг

Андрей Пронин ИА REGNUM Шведская болельщица

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Итак, победа Швеции 1:0. Штампы, конечно, плохо, но вот как тут не вспомнить их, после такой-то игры шведов? Скандинавское хладнокровие — очень уместно. Шведы, которые, как я говорил, могли удивить на мундиале, удивительно хладнокровная и организованная сборная. Трудно выделить одного игрока, но как команда они смотрятся максимально сбалансированно и уверенно. Хладнокровие изменило шведам лишь в матче с немцами. Со швейцарцами же скандинавы сыграли, прежде всего, максимально собрано и чётко по линиям, уповая на контратаки.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

Как сообщало ИА REGNUM, соперник сборной Швеции определится сегодня в 21:00 на стадионе «Спартак» в Москве, где встретятся англичане и колумбийцы.