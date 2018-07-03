Москва, 3 июля, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Тысячи колумбийцев приехали в Москву для поддержки своей команды на матче 3 июля между сборными Колумбии и Англии. Основной поток болельщиков базируется в центре города: колумбийцы явно настроены на победу и поют патриотические песни возле Красной площади, чего нельзя сказать об англичанах — их в Москве практически не видно, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вероятно, иностранная пропаганда сработала «на ура», и большая часть английских фанатов побоялась приезжать в столицу на чемпионат мира — 2018.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колумбийские болельщики устроили настоящий праздник на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Весь день болельщики пели и танцевали на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбол объединяет

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержать сборную Колумбии приехали семьями

Как написал в своём официальном твиттер-канале британский писатель Дуги Бримсон, всего 6 тыс. фанатов Англии находятся сегодня в Москве. По оценкам корреспондента ИА REGNUM, их и того меньше — на улице и возле стадиона «Спартак» видны лишь представители латиноамериканской сборной. Писатель отметил, что в данном случае сработали «доказательства силы лжи и глупости»: «Браво, британские медиа, отличная работа» (перевод с англ. — примечание редакции).

А вот что написал американский актёр Брайан Вайт в своём твиттере: «Болельщики Англии, прибывающие в Москву в понедельник перед матчем Англии и Колумбии, заявили, что турнир до сих пор вызывал опасения по поводу хулиганов, но это не так, и русские люди — фантастические».

Дарья Антонова ИА REGNUM Английские болельщики на Никольской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Английские болельщики на Никольской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM В отличии от колумбийцев, устроивших настоящий праздник на улицах Москвы, англичане ограничились простым распитием алкогольных напитков

Британский актёр Тор Розенталь в статье The Guardian подчеркнул, что стал жертвой дезинформации со стороны британских СМИ, и посоветовал всем болельщикам приезжать в Россию. И, наконец, английский футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что Россия серьёзно подошла к организации чемпионата мира: «Приезжайте и наслаждайтесь, если можете» (перевод с англ. — примечание редакции).

Напомним, в России стартовал двадцатый день чемпионата мира по футболу. В 21 час по московскому времени на стадионе «Лужники» сразились команды Англии и Колумбии. Победитель матча выйдет в четверть финала и сразится с командой Швеции — их сборная одержала победу над командой Швейцарии в сегодняшнем матче на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 1:0.