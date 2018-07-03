Краснодар, 3 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории торгового центра «Северяне» в Краснодаре. Об этом сообщил журналистам на месте ЧП замначальника управления пожаротушения Станислав Кобцев.

Vitaliy Ragulin Пожарный расчет

По его словам, в результате пожара пострадал как сам торговый центр, так и несколько зданий, расположенных по соседству с ним. Из горевших зданий были эвакуированы несколько человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник на месте происшествия, в трёхэтажном торговом центре размещался только один магазин на первом этаже, остальная часть здания оставалась неиспользованной.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в торговом центре на улице Уральская в Краснодаре произошёл днём 3 июля, огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.