Рекорд стадиона «Санкт-Петербург» устоял: ждем полуфинала
Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. На матч Швеция — Швейцария 3 июля пришли посмотреть 64 042 зрителя. Таким образом, на этой игре 1/8 финала чемпионата мира по футболу не удалось превзойти рекорд стадиона «Санкт-Петербург».
Следующий случай побить рекорд самому знаменитому стадиону в стране представится в одном из полуфиналов ЧМ-2018, который пройдет в городе на Неве через неделю, 10 июля. Либо уже в матче за третье место 14 июля.
Напомним, на матче Россия — Египет 19 июня в Петербурге присутствовали 64 тысячи 468 зрителей. На других петербургских матчах мундиаля эта высшая планка устояла.
Как сообщает агентство «ТурСтат», всего в Санкт-Петербурге пять матчей ЧМ-2018 увидели 320 тысяч 994 зрителя. Северная столица находится на 2-м месте по посещаемости матчей ЧМ-2018 после Москвы.
Читайте также: На матче Швеция — Швейцария много свободных мест: почему?
Напомним, ранее ИА REGNUM объяснило, почему на матче 3 июля в Петербурге были свободные места.