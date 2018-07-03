Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. На матч Швеция — Швейцария 3 июля пришли посмотреть 64 042 зрителя. Таким образом, на этой игре 1/8 финала чемпионата мира по футболу не удалось превзойти рекорд стадиона «Санкт-Петербург».

Карина Саввина ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург» перед матчем Швеция — Швейцария

Следующий случай побить рекорд самому знаменитому стадиону в стране представится в одном из полуфиналов ЧМ-2018, который пройдет в городе на Неве через неделю, 10 июля. Либо уже в матче за третье место 14 июля.

Напомним, на матче Россия — Египет 19 июня в Петербурге присутствовали 64 тысячи 468 зрителей. На других петербургских матчах мундиаля эта высшая планка устояла.

Как сообщает агентство «ТурСтат», всего в Санкт-Петербурге пять матчей ЧМ-2018 увидели 320 тысяч 994 зрителя. Северная столица находится на 2-м месте по посещаемости матчей ЧМ-2018 после Москвы.

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Напомним, ранее ИА REGNUM объяснило, почему на матче 3 июля в Петербурге были свободные места.