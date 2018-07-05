В России — двадцать первый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 4 июля, перерыв перед четвертьфиналами: матчей нет, но есть масса мероприятий.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:24 04.07.2018 Результаты матчей за 3 июля: Швеция — Швейцария 1:0. Колумбия — Англия. По итогам игры 1:1, а с учётом послематчевых пенальти — 3:4.

08:28 04.07.2018 Футболисты российский сборной демонстрируют на ЧМ-2018 лучшую подготовку, чем игроки команды Хорватии, заявил посол Сербии в России Славенко Терзич в эфире НСН. Об этом: Российские футболисты играют на ЧМ-2018 лучше хорватов, заявил посол Сербии

08:37 04.07.2018 Полицейские Москвы установили и задержали британского болельщика, сделавшего надпись на памятнике известному советскому и российскому футболисту Фёдору Черенкову возле стадиона «Спартак». Читайте подробнее: Осквернивший памятник Фёдору Черенкову в Москве британец задержан

08:39 04.07.2018 Футболисты сборной Мексики Рафаэль Маркес и Орибе Перальта завершили выступления за национальную команду после чемпионата мира. Читайте подробнее: Маркес и Перальта завершили карьеру в сборной Мексики

08:52 04.07.2018 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что футбол теряет в качестве из-за симуляций игроков. «В каждой команде найдётся по симулянту. Все оказывают давление на судей, выпрашивают карточки, нарушения, пенальти». Читайте также: Моуринью: футбол теряет в качестве из-за симуляций игроков

09:06 04.07.2018 Московский метрополитен составил список самых популярных и необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики чемпионата мира по футболу волонтерам. Лидируют в рейтинге самых популярных вопросов: «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?». Также популярны такие вопросы, как: «Где станция с собачками (станция «Площадь Революции»), «Где спит Ленин?», а также «Вы выйдете за меня?», «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?», сообщается на портале мэра Москвы. Читайте подробнее: Самые популярные вопросы болельщиков ЧМ-2018 в метро Москвы

09:28 04.07.2018 Посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что чемпионат мира по футболу организован на высоком уровне. По его словам, жители России тепло принимают шведских туристов: знакомятся, фотографируются вместе, учат русскому языку. Читайте также: Шведский посол заявил о высоком уровне организации ЧМ-2018

09:46 04.07.2018 После матча Швеция — Швейцария на стадионе «Санкт-Петербург» 3 июля было собрано и вывезено мусора меньше, чем на четырех других петербургских играх ЧМ-2018. Читайте подробнее: Матч Швеция — Швейцария в Петербурге оставил наименьший объем мусора

09:55 04.07.2018 На чемпионате мира по футболу в России преодолена символическая отметка по количеству зрителей. Всего за всю историю проведения мировых первенств матчи посетили более 40 млн человек. Читайте также: За всю историю чемпионатов мира матчи посетили более 40 млн человек

10:09 04.07.2018 В одном из четвертьфиналов чемпионата мира по футболу сборная Англии сыграет с командой Швеции — на стадии 1/8 финала англичане в серии пенальти взяли верх (4:3) над соперниками из Колумбии, в то время как национальная команда Швеции одержала победу над сборной Швейцарии (1:0). Об этом: Четвертьфинал ЧМ-2018 между Англией и Швецией пройдёт 7 июля в Самаре

10:19 04.07.2018 Болельщики и футболисты сборной Японии подали пример жителям Ростова-на-Дону, прибрав за собой после матча 1/8 финала ЧМ-2018. Несмотря на то, что команда из Страны восходящего солнца уступила команде Бельгии (2:3), и футбольные фанаты, и игроки прибрали за собой. Так, в социальных сетях размещены фотоснимки расстроенных японских болельщиков, собирающих мусор в большие пакеты. Раздевалка японской команды после отъезда игроков осталась такой же чистой, как и до начала футбольного поединка. Футболисты поблагодарили организаторов, оставив записку с надписью на русском языке: «Спасибо!». Кроме того, футбольные фанаты выразили благодарность организаторам мундиаля, исполнив песню «Катюша». Читайте также: Болельщики ЧМ-2018 и игроки сборной Японии подали ростовчанам пример

10:24 04.07.2018 Защитники сборной России по футболу Марио Фернандес и Илья Кутепов включены в символическую сборную 1/8 финала мундиаля — 2018 по версии Bleacher Report. Об этом: Кутепов и Фернандес вошли в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2018

10:47 04.07.2018 7 июля, в день матча Россия — Хорватия, метро в городе Новосибирске будет работать на один час дольше. Подробности в материале: ЧМ-2018: в день матча Россия — Хорватия новосибирское метро продлит работу

10:50 04.07.2018 Болельщик сборной Англии извинился за то, что осквернил памятник советскому и российскому футболисту Фёдору Черенкову около стадиона «Спартак». Об этом: Фанат сборной Англии извинился за надпись на памятнике Фёдору Черенкову

11:02 04.07.2018 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что секрет успеха в «большом футболе» — в профессионализме и полной самоотдаче. Кроме того, от этого вида спорта нужно получать удовольствие, добавил он. Читайте подробнее: Жозе Моуринью раскрыл секрет своего успеха в «большом футболе»

11:23 04.07.2018 В отелях и коллективных местах размещения за время проведения игр чемпионата мира по футболу в городе Екатеринбурге остановились свыше 158 тысяч болельщиков. Подробно: В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 в отелях остановились 158 тыс. человек

11:49 04.07.2018 Около 10 тыс. болельщиков сборной Хорватии будут поддерживать свою команду на матче ¼ финала со сборной России. Также на матче будут присутствовать президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер-министр страны Андрей Пленкович, посол Хорватии в России Тончи Станичич и другие официальные лица. Об этом: На матче с Россией будут присутствовать 10 тыс. хорватских болельщиков

12:41 04.07.2018 Перед матчем с Хорватией полузащитник сборной России Алан Дзагоев пропустил тренировку из-за травмы. В общую группу вернулся Александр Самедов, а Юрий Жирков начал заниматься по индивидуальной программе. Читайте подробнее: Дзагоев пропустил тренировку сборной России перед матчем с Хорватией

12:44 04.07.2018 Мировой суд в Санкт-Петербурге вынес решение об административном наказании гражданина Аргентины, который вел незаконную торговлю билетами на матчи ЧМ-2018, сообщила 4 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Подробности в материале: В Санкт-Петербурге оштрафован аргентинец, спекулировавший билетами на ЧМ

12:46 04.07.2018 Фан-зона FIFA в Ростове-на-Дону, расположенная на Театральной площади города-миллионника, принимает от 15 до 20 тыс. гостей ежедневно. Такие данные привёл сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарёв. По его словам, несмотря на то, что «Ростов-Арена» попрощалась с мундиалем, город продолжает работать в том же режиме вплоть до проведения финального матча ЧМ-2018. Подробности в материале: Фан-зона FIFA в Ростове-на-Дону принимает до 20 тыс. гостей ежедневно

12:47 04.07.2018 Гражданин Аргентины административно оштрафован на крупную сумму за спекуляцию билетами на матч Швеция — Швецария, состоявшийся в Петербурге 3 июля. Об этом: Аргентинского спекулянта билетами на ЧМ крупно оштрафовали в Петербурге

12:53 04.07.2018 Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что бразильского форварда Неймара не стоит критиковать из-за симуляции. Читайте также: Уругвайский нападающий Суарес выразил отношение к симуляции Неймара

13:18 04.07.2018 В преддверии матча сборной России с Хорватией в общую тренировочную группу вернулся полузащитник российской команды Александр Самедов, по индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Об этом: Полузащитник Самедов приступил к тренировкам перед игрой с хорватами

13:19 04.07.2018 Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018 и пожелал дальнейших успехов российским футболистам. Председатель КНР признался, что смотрит матчи практически каждый день. Об этом: Си Цзиньпин пожелал успехов сборной России на ЧМ-2018

13:23 04.07.2018 Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста приступил к тренировкам в общей группе после травмы. Подробности в материале: Бразилец Дуглас Коста приступил к тренировкам в общей группе на ЧМ-2018

13:30 04.07.2018 Фестиваль болельщиков FIFA, расположенный на Театральной площади Ростова-на-Дону, обеспечен транспортом. Как проинформировали ИА REGNUM в городской администрации 4 июля, к фан-зоне FIFA запущено 300 единиц транспорта. «Фан-зона обслуживается всеми видами городского общественного транспорта: автобусы большой вместимости, троллейбусы, трамваи и автобусы малой вместимости, на период работы фан-зоны работа общественного транспорта продлена. В Ростове фан-зону обслуживает более 300 единиц городского общественного транспорта», — отметил руководитель городского департамента транспорта Сергей Саенко. Также подписано распоряжение о продлении работы городского общественного пассажирского транспорта во время проведения трансляций матчей ЧМ-2018 на Театральной площади. Об этом: Доступность ЧМ-2018: к фан-зоне FIFA на Дону запущено 300 единиц транспорта

13:57 04.07.2018 В настоящий момент неизвестно, сможет ли президент России Владимир Путин посетить матч с участием сборной Россия и команды Хорватии, сообщил 4 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле не определились с визитом Путина на матч Россия-Хорватия — Песков

14:33 04.07.2018 Согласно опросу ВЦИОМ, 33% граждан России верят в выход сборной страны в полуфинал чемпионата мира по футболу. Подробности в материале: Треть граждан России верит в выход сборной в полуфинал ЧМ-2018

14:50 04.07.2018 Английский болельщик, осквернивший памятник Фёдору Черенкову около стадиона «Спартак», признан виновным и оштрафован на три тысячи рублей. Читайте подробнее: Британский фанат оштрафован за осквернение памятника Черенкову

15:35 04.07.2018 Защитник сборной России Юрий Жирков из-за полученной в матче с Испанией травмы пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды. Тренироваться он будет по индивидуальной программе. Читайте подробнее: Жирков пропустил тренировку сборной России

17:21 04.07.2018 Болельщикам ЧМ-2018 — гостям ростовской фан-зоны FIFA — дали время на восстановление сил для поддержки команд-участниц футбольного первенства планеты. Фестиваль болельщиков объявил о временном закрытии. Так, 4 и 5 июля трансляций игр мундиаля на Театральной площади не будет. Фан-зона вновь ждёт гостей с 6 июля в 15:00. Программу мероприятий откроют выступления донских коллективов, затем выступит группа «Валенки». В 17:00 и 21:00 состоятся прямые показы матчей ¼ финала ЧМ-2018. На футбольном стадионе в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции, на арене в Казани — команды Бразилии и Бельгии. Читайте подробнее: Ростовская фан-зона FIFA возобновит работу 6 июля

19:01 04.07.2018 Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович намерена присутствовать на матче своей национальной сборной по футболу против сборной России, который состоится 7 июля в Сочи. Читайте подробнее: Президент Хорватии намерена присутствовать на матче Россия — Хорватия

20:57 04.07.2018 Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что сборная России одержит победу над Хорватией в матче ¼ финала чемпионата. «Хорватия неплохо смотрелась по игре, но у нас такая сетка, что хорватов мы должны проходить. А там можно дойти и до финала», — заявил футболист. Об этом: Кокорин считает, что Россия может одолеть Хорватию в четвертьфинале ЧМ-2018

21:26 04.07.2018 Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить матчи ЧМ-2018 с участием национальной сборной, если французам удастся одержать победу над Уругваем в ¼ финала, сообщила посол Франции в России Сильви Берманн. Подробности в материале: Макрон может приехать на ЧМ-2018 в случае выхода Франции в полуфинал

21:40 04.07.2018 Бразильский специалист Сандро Риччи назначен главным арбитром четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии, сообщает пресс-служба FIFA. Читайте подробнее: Бразильский судья будет главным арбитром матча Россия — Хорватия

05:04 Опубликовавшая недостоверные сведения о том, что британского премьер-министра Терезу Мэй якобы повторно пригласили на ЧМ-2018 в Россию, газета The Guardian перефразировала свое сообщение. Теперь после опровержения российского посольства в Лондоне издание пишет: «Россия игриво заявила, что присутствие Терезы Мэй на ¼ финала чемпионата мира будет приветствоваться, но на Даунинг-стрит бойкот со стороны британских министров и членов королевской семьи остается в силе». Читайте подробнее: Британская газета перефразировала «приглашение» Мэй на ЧМ-2018

07:31 Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин заявил, что российская команда имеет самые низкие шансы на победу в чемпионате мира среди оставшихся участников турнира. Читайте подробнее: Аршавин невысоко оценил шансы сборной России на победу в ЧМ-2018

07:32 Российская футбольная сборная имеет самые низкие шансы на победу в ЧМ-2018 среди оставшихся участников, считает нападающий казахстанского клуба «Кайрат» Андрей Аршавин. Хорватские футболисты — сильные и серьезные соперники. Российской команде на поле придется так же трудно, как в ходе игры с Испанией, отметил он. Об этом: «Будет трудно»: Аршавин оценил шансы России на победу в ЧМ

07:37 Критические комментарии легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны в адрес арбитра матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии неуместны, говорится в распространенном Международной федерацией футбола (ФИФА) заявлении. Об этом: ФИФА выразила недовольство поведением Марадоны в связи с критикой арбитра

07:46 Федерация футбола Коста-Рики отправила в отставку Оскара Рамиреса с поста главного тренера сборной после выступления команды на чемпионате мира по футболу. Читайте также: Главный тренер сборной Коста-Рики уволен после ЧМ-2018

08:02 Бразильский нападающий Неймар часто симулирует и затягивает время по ходу матчей. Так, посчитано, что за четыре матча чемпионата мира он пролежал на газоне почти 14 минут, причём в матче с Мексикой — 5 минут 30 секунд. Читайте подробнее: В матчах ЧМ-2018 Неймар пролежал 14 минут на газоне

08:16 Сборная Японии по футболу вернулась на родину после выступления на чемпионате мира — 2018, в аэропорту подопечных Акиру Нисино встретили сотни болельщиков. Об этом: Сборная Японии вернулась на родину после вылета с ЧМ-2018

08:34 Главный наставник японской футбольной сборной Акира Нисино покинет свой пост, заявил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима. В конце июля истекает срок пребывания Нисино в должности тренера сборной. Оставаться на этом посту он не будет. Возможным преемником Нисино называют Юргена Клинсмана. Подробности в материале: Сборная Японии по футболу останется без Нисино