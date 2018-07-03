Швейцария не пережила поединок со Швецией и покинула чемпионат мира
Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. 3 июля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Швеции и Швейцарии. Противостояние завершилось минимальной победой шведов со счётом 1:0.
Единственный гол на 66-й минуте забил плеймейкер «Ред Булл Лейпцига» Эмиль Форсберг точным ударом с линии штрафной площади — 1:0. Ассист на свой счёт записал Ола Тойвонен.
Статистика матча (Швеция/Швейцария)
Удары 7/10
Удары в створ 2/3
Владение 36%/64%
Фолы 10/12
Составы на матч:
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Экдаль, Форсберг, Свенссон, Классон, Берг, Тойвонен.
Швейцария: Цоммер, Аканджи, Ланг, Родригес, Джуру, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Дрмич.
Главный арбитр матча: Дамир Скомина.
Предупреждения: Лустиг — 31, Бехрами — 61, Джака — 68.
Удаления: Ланг — 90+4.
Голы: Форсберг 66 — 1:0.