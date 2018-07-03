Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. 3 июля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Швеции и Швейцарии. Противостояние завершилось минимальной победой шведов со счётом 1:0.

Fifa.com Матч Швейцария — Швеция

Единственный гол на 66-й минуте забил плеймейкер «Ред Булл Лейпцига» Эмиль Форсберг точным ударом с линии штрафной площади — 1:0. Ассист на свой счёт записал Ола Тойвонен.

Статистика матча (Швеция/Швейцария)

Удары 7/10

Удары в створ 2/3

Владение 36%/64%

Фолы 10/12

Составы на матч:

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Экдаль, Форсберг, Свенссон, Классон, Берг, Тойвонен.

Швейцария: Цоммер, Аканджи, Ланг, Родригес, Джуру, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Дрмич.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина.

Предупреждения: Лустиг — 31, Бехрами — 61, Джака — 68.

Удаления: Ланг — 90+4.

Голы: Форсберг 66 — 1:0.