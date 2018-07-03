Москва, 3 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы следует проследить за поддержкой сельхозпредприятий в регионах, в частности, в вопросе компенсации их затрат на горюче-смазочные материалы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Пресс-служба Саратовского областного правительства Визит Вячеслава Володина в Саратовскую область

Так, по его словам, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с министром сельского хозяйства глава государства дал поручение поддержать сельхозпредприятия.

«Средства будут выделены в том числе для того, чтобы компенсировать рост цен на горюче-смазочные материалы. Это будет, скорее всего, сделано в рамках той погектарной поддержки, которая выделяется. Было бы правильно этот вопрос нам отдельно послушать, как это будет сделать по регионам», — отметил Володин.

В частности, спикер Госдумы поручил профильному комитету Госдумы по аграрным вопросам проработать вопрос и уделить внимание тому, какие меры принимаются по поддержке регионов по компенсации затрат на горюче-смазочные материалы.

«Просьба большая, чтобы было понятно, какой принцип заложен, есть ли формула расчета этой поддержки с учетом возможностей регионов. Потому что есть регионы, у которых бюджетные возможности большие, и они могут решать эту проблему достаточно эффективно на своем уровне. А есть регионы, которым такая помощь необходима», — подчеркнул Володин.

Глава профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) поддержал предложение и сообщил о том, что вопрос будет обсуждаться на расширенном заседании комитета 4 июля вместе с вице-премьером Алексеем Гордеевым.