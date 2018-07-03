Москва, 3 июля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутату Госдумы Николаю Харитонову (КПРФ) оформить предложение парламентария о кастрации за педофилию в качестве поправки, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

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В ходе дискуссии вокруг законопроекта о возможности пожизненного наказания за педофилию Харитонов высказал сожаление об отсутствии смертной казни за такое преступление.

«К сожалению, смертную казнь убрали, может, после нас ее вернут депутаты. Мне кажется, независимо от срока давности в законе предусмотреть кастрацию этого подлеца», — сказал депутат.

Его предложение нашло понимание.

«Если предложение ко второму чтению, мы можем этот вопрос с вами обсудить, оформите как поправку», — посоветовал ведущий пленарное заседание Володин.