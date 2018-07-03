Бишкек, 3 июля, 2018, 18:44 — ИА Регнум. В Киргизии в рамках льготной программы со 2 апреля по 1 июля 2018 года автовладельцы переоформили 118 709 автомобилей, сообщает 3 июля издание 24.kg.

Etienne Combier

Власти Киргизии пытаются реализовать проект «Безопасный город», для которого необходимо иметь актуальную базу данных транспортных средств. Без неё штраф за нарушение правил дорожного движения будут приходит не по адресу.

Проблема в том, что многие автовладельцы оформляют на машину доверенность, которая стоит дешевле её регистрации. В льготный период оформление автомобиля обходилось в 0,1% его стоимости. Власти Киргизии отказались продлевать льготу. Теперь оформление будет стоить 0,3% стоимость транспортного средства.

Отметим, программа «Безопасный город» предусматривает установку на территории Киргизии камер контроля скоростного режима и внедрение информационной системы автоматической рассылки штрафов.