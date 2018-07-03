Москва, 3 июля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект о повышенном наказании за педофилию для близких детей Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Предлагается признать в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в отношении несовершеннолетнего лицом, проживающим совместно с несовершеннолетним, а равно любыми лицами (не только несущими обязанность по надзору за несовершеннолетним), осуществляющими трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

Также признается тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение или перемещение, а равно распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Кроме того, повышается уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Если в настоящее время такие преступления признаются преступлениями средней тяжести, то законопроектом предлагается отнести их к числу тяжких преступлений.